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Три игрока МФК "Тюмень" вместе со сборной готовятся к чемпионату мира

Спорт, 18:21 06 августа 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Три игрока мини-футбольного клуба "Тюмень" находятся на сборе национальной команды России, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Сергей Скорович пригласил на занятия Сергея Абрамовича, Артема Антошкина и Ивана Милованова. Учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату мира проходит на нижегородской базе "Изумрудное" и продлится до 16 августа.

Второй сбор команда проведет с 23 августа по 7 сентября в Москве. Чемпионат мира по мини-футболу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. На групповой стадии турнира российская дружина сыграет с командами Узбекистана, Гватемалы и Египта.

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