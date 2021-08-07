  • 7 августа 20217.08.2021суббота
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Средняя зарплата тюменских врачей превышает 101 тысячу рублей

Общество, 18:31 07 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарплата врачей и работников медучреждений с высшим образованием в Тюменской области в первом квартале 2021 года составила в среднем 101 тыс. 38 рублей. В целом по России этот показатель равен 87 тыс. 93 рубля.

Средний медицинский персонал в Тюменской области зарабатывал 51 тыс. 643 рубля, показатель по стране — 44 тыс. 424 рубля. Младший медицинский персонал получал по 50 тыс. 134 рубля, в России в целом — чуть больше 38 тыс рублей.

При том самые высокие зарплаты получают в региональных медицинских учреждениях, немного уступают федеральные, муниципальные заведения на третьем месте.

В Уральском федеральном округе Тюменская область находится на третьем месте по уровню зарплат у медицинских работников в государственных и муниципальных учреждениях, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на Росстат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , зарплаты , Росстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 07.08.2021Все о стрессе расскажут тюменцам на лекции
19:53 07.08.2021Тюменский эксперт назвал важные качества детского наставника
18:47 07.08.2021Предприятия Тюменского района производят до 50 тысяч тонн мяса в год
18:31 07.08.2021Средняя зарплата тюменских врачей превышает 101 тысячу рублей