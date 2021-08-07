Средняя зарплата тюменских врачей превышает 101 тысячу рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарплата врачей и работников медучреждений с высшим образованием в Тюменской области в первом квартале 2021 года составила в среднем 101 тыс. 38 рублей. В целом по России этот показатель равен 87 тыс. 93 рубля.

Средний медицинский персонал в Тюменской области зарабатывал 51 тыс. 643 рубля, показатель по стране — 44 тыс. 424 рубля. Младший медицинский персонал получал по 50 тыс. 134 рубля, в России в целом — чуть больше 38 тыс рублей.

При том самые высокие зарплаты получают в региональных медицинских учреждениях, немного уступают федеральные, муниципальные заведения на третьем месте.

В Уральском федеральном округе Тюменская область находится на третьем месте по уровню зарплат у медицинских работников в государственных и муниципальных учреждениях, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на Росстат.