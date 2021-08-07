Предприятия Тюменского района производят до 50 тысяч тонн мяса в год

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Почти 50 тысяч тонн мяса в год производят сельхозпредприятия Тюменского района. По этому показателю муниципалитет лидирует в Тюменской области, сообщает администрации Тюменского района.

Основная часть производства мяса приходится на птицефабрику "ПРОДО Тюменский бройлер". Также это малые и средние предприятия, кролиководческий комплекс "Рощинский", местные фермеры.

О высоком качестве продукта говорят и награды, которые получают предприятия района. Так, "Тюменский бройлер" стал обладателем премии "Здоровое питание". Конкурсный отбор проводил российский Фонд "Социальные проекты и программы".

Премия "Здоровое питание" - ежегодная социально значимая награда, призванная способствовать привлечению внимания общества к здоровому образу жизни.