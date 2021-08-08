В яблоневом парке в Голышманово появился новый арт-объект

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый арт-объект "Яблонька" появился в яблоневом парке в Голышманово.

С идеей его установки выступила инициативная группа местных жителей. В окружном конкурсе поддержки гражданских инициатив они выиграли грант в размере 30 тысяч рублей.

Средства выделил Голышмановский благотворительный фонд "Наше время" при финансовой поддержке муниципальной администрации, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Новый арт-объект стал украшением центра нашего села, особенно когда дополнили ее кашпо с яркими цветами. В дальнейшем заменим скамейки в яблоневом парке и разобьем больше клумб. Конечно, будем ухаживать за ним. Тут высажены больше 20 деревьев, собираемся еще добавить, чтобы сад становился уютнее", - рассказала руководитель проекта "Яблонька", глава Голышмановской сельской администрации Наталья Решетникова.

По словам руководителя Благотворительного фонда развития города Тюмени Веры Баровой, яблоневый парк – это место заботы. Здесь селяне проводят праздники или просто отдыхают.