В Тюмени презентовали арт-проект о жизни здесь и сейчас

| Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Арт-проект "География неявных потоков" представили в Тюмени. В течение двух недель его участники из разных городов России посещали лекции, звуковые прогулки, воркшопы и практики телесного слушания.

Презентация проектов прошла в большом зале молодежного центра "Космос". Одной из представленных работ стали "Туринские сны" - музыка, состоящая из шума улицы, стука колес поезда, журчания воды и других повседневных мелочей.

"Есть звуковое пространство города, его звуковой паттерн, который обычный человек воспринимает как простой шум. Чтобы обратить на него внимание слушателей, мы перемешали звуки города с более узнаваемыми вещами, звуком гитары, мурлыканием кота", – рассказал один из авторов проекта Антон Масленников.

Монолог о необходимости жить здесь и сейчас прозвучал в выступлении молодой мамы Марины Панти. Театральный режиссер Валерия Шарапова и пианистка Адэя Латыпова попытались передать человеческие эмоции через свет и звук. Участница из Санкт-Петербурга, музыкант Ада Саргитис исследовала звуки тюменских улицы по Google-картам, пишет "Тюменская область сегодня".