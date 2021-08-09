Тюменцы внесли предложения по совершенствованию системы подготовки водителей

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Рекомендации по совершенствованию системы обучения водителей высказали участники круглого стола в Тюмени, посвященного безопасности на дорогах. Это эксперты, представители Госавтоинспекции по Тюменской области, руководители автошкол.

Прозвучали предложения по проведению общественного контроля за деятельностью экзаменационных подразделений ГАИ, добровольной сертификации автошкол, созданию нормативных документов для межведомственного взаимодействия. Направить предложения тюменцы могут до 30 августа. Часть из них войдет в народную программу.

По словам депутата Тюменской областной думы Дмитрия Новицкого, в регионе ведется системная и постоянная информационная работа, направленная на снижение травматизма и смертности на дорогах. "Результаты есть. Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в наше общее дело. Тем не менее, на дорогах по-прежнему гибнут люди. Многие по вине водителей. Часто – неопытных. Поэтому сегодня на повестке дня стоит вопрос совершенствования механизмов допуска граждан за руль, форм и методов учебного процесса", – обратился он к участникам встречи.

Законодатель напомнил, что с 1 апреля 2021 года в России изменились требования к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения. Требования ужесточились. Количество прошедших испытания с первого раза – снизилось.

Представители тюменских автошкол подняли вопросы о недобросовестной конкуренции, контроле за качеством обучения, обсуждении с представителями ГАИ маршрутов и спорных ситуаций на экзамене, разработки с коллегами-инструкторами общих подходов к обучению начинающих водителей.

Участник встречи Геннадий Корепанов в тюменском региональном парламенте много лет курировал темы безопасности на дорогах, сейчас продолжает работу как член Общественной палаты Тюменской области. По его мнению, в регионе создана эффективная система контроля на трассах. Но, как показывает мировая практика, снизить число пострадавших и погибших невозможно без участия населения.

Напомним, в 2020 году в Тюменской области на дорогах погибли 195 человек. Областная Госавтоинспекция в 2020 году выявила более 1 млн нарушений правил дорожного движения и выдала более 4 тыс. предписаний об устранении недостатков в состоянии дорог.

"Основными причинами тяжелых ДТП, которые носят системный характер, остаются выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоблюдение очередности проезда перекрестков, превышение скорости", – отметил врио начальника управления ГИБДД УМВД РФ по Тюменской области Андрей Миллер.