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Тюменцев зовут на интерактивную программу "Яблочный спас"

Общество, 08:52 10 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивная программа "Яблочный спас" пройдет во дворе дома № 36 на ул. Судостроителей в Тюмени 18 августа в 17 часов, сообщает Центр русской культуры.

Гостям программы расскажут о русских народных устоях, обрядах и приметах праздника. Каждый сможет поучаствовать в народных играх, конкурсах и узнать много интересного о традициях проведения Яблочного Спаса.

"На Руси Яблочный Спас считался главным праздником лета. В этот день в церквях освящали плоды нового урожая. Считалось, что яблоки становились чудодейственными: откусив яблоко можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Вечером соседи выходили вместе на улицы, пели и водили хороводы. Много веков спустя сегодня мы с вами продолжаем добрые традиции наших предков, которые с любовью и уважением относились к природе и друг к другу", — рассказали в Центре русской культуры.

Возрастное ограничение: 0+.

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# праздник , Центр русской культуры , Яблочный спас

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