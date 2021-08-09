Тюменцам рассказывают о тайнах старой Лесобазы на тематических экскурсиях

| Фото: из сообщества Центра русской культуры во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра русской культуры во ВКонтакте

Экскурсии "Тайны старой Лесобазы" проводят для жителей Тюмени в Центре русской культуры. По словам организаторов, рассказы об истории микрорайона интересны как детям, так и взрослым.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова, об экспонатах и истории Лесобазы гостям расскажет экскурсовод. В музейной комнате представлены старая техника, фотографии, на которых запечатлен район таким, каким он был раньше.

Экскурсии проводят по записи. Последняя состоялась 4 августа. Участниками стали дети из летнего оздоровительного пришкольного лагеря. Записаться на экскурсию могут все желающие по телефону: 48-18-80. Ближайшая экскурсия для группы 10-15 человек пройдет до 20 августа.

"Снова планируем принять детей в возрасте от восьми до 14 лет из летнего лагеря. А вообще, я думаю, экскурсия будет интересна тюменцам всех возрастов. Нам даже самим интересно посмотреть на печатную машинку, граммофон, старые телефон и фотоаппараты — многие даже их не видели", — добавила Екатерина Муслахутдинова.

Инна Пахомова