Тюменская область лидирует по количеству заявок на конкурс фонда культурных инициатив

| Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив) | Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив)

12 тыс. 460 проектов на сумму более 84 млрд рублей направили на первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив жители 83 регионов. Тюменская область вошла в число самых активных территорий, подав около 200 проектов, сообщают организаторы.

Предусмотрено восемь тематических направлений. Самыми популярными среди участников конкурса стали: "Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей", "Место силы. Малая родина. Локальная идентичность", "Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий".

Почти 23% от общего количества заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии, фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства, проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр. Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Эксперты приступили к оценке проектов.