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Тюменская детская железная дорога получит два новых учебных корпуса

Общество, 17:53 09 августа 2021

СвЖД | Фото: СвЖД

Еще два корпуса появятся в учебном центре Тюменской детской железной дороги. СвЖД проведет реконструкцию помещений по улице Товарное шоссе, чтобы открыть там новые классы для воспитанников малой магистрали, сообщает СвЖД.

СвЖД | Фото: СвЖД

В одном из зданий будут оборудованы профильные кабинеты для изучения систем электрификации и управления движением поездов, работы вокзальных комплексов и информационных технологий на железнодорожном транспорте. Усваивать новые знания ребятам поможет уникальный тематический дизайн – в интерьерах будут отражены основные вехи развития железной дороги в Тюменском регионе, а зоны отдыха и общения оформят в виде купе поезда.

В соседнем здании после завершения работ разместят кабинеты инфраструктурного комплекса – в них склонные к точным и инженерным наукам юные тюменцы смогут пройти ознакомительное обучение по профилю "путевое хозяйство".

В первом корпусе уже выполнили перепланировку, смонтировали системы отопления и электроснабжения. Так как занятия здесь будут проходить круглогодично, для удобства детей и преподавателей обновленный объект соединят теплым переходом с главным действующим корпусом.

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# Тюменская детская железная дорога

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