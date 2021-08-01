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Выставка посвященных Тюмени работ откроется в арт-салоне "На Никольской"

Общество, 08:53 11 августа 2021

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Открытие персональной выставки "Тюмень. Сквозь глубину веков" московского архитектора и художника Виталия Воробьева откроется в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) 12 августа в 17 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

В экспозиции будет представлено 30 графических и живописных работ, посвященных Тюмени, архивные документы, фотографии, почтовые открытки конца ХIХ – начала ХХ вв. Виталий Воробьев (1940–2012) – архитектор, живописец, график, пейзажист, член Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов. Родился в Москве. Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище.

К открытию выставки по традиции подготовили уникальный набор открыток. Посетители смогут ознакомиться с творчеством Виталия Воробьева до 10 октября. Телефон для справок: 43-28-49.

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# выставка , искусство

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