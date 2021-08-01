Команды из Индии, Венесуэлы, Таджикистана, Лаоса и Афганистана впервые примут участие в "Безопасном маршруте" АрМИ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команды военных инженеров вооруженных сил Индии, Венесуэлы, Таджикистана, Лаоса и Афганистана впервые примут участие в международном этапе конкурса "Безопасный маршрут" АрМИ-2021, который пройдет в Тюменской области на полигоне Андреевский в конце августа.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе Центрального военного округа, участники выполнят комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На трассе протяженностью до 3 тыс. м конкурсанты обеспечат "безопасный маршрут", разобрав лесной завал, применяя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудуют переходы через препятствия и наведут 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ. Дополнительным испытанием станет метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки.

В международном этапе конкурса военных инженеров "Безопасный маршрут" примут участие девять команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Таджикистана, Лаоса и Афганистана.