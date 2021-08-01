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На теплосетях Тюмени дополнительно отремонтируют три участка

Общество, 14:41 10 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три объекта сверх плана включено в программу капремонта тепловых сетей Тюмени на 2021 год. Это участки в районе ул. Олимпийской, 32, Холодильной, 57 и сети, подающие тепло от котельной по ул. Тюменская и Рылеева, сообщает городская администрация.

Работы на объекте по ул. Олимпийская, 32 начнутся 10 августа и завершатся к середине сентября. За это время будет заменено 100 метров теплотрассы. Ограничение горячего водоснабжения коснется части домов, расположенных по улицам Олимпийской, Монтажников, Широтной.

Обеспечить финансирование трех дополнительных объектов компании УСТЭК удалось в результате экономии, полученной в ходе закупочных процедур.

"Мы рады, что появилась возможность капитально отремонтировать эти объекты. На каждом отмечена высокая повреждаемость, а внеплановый ремонт не исключает вероятности возникновения дефектов на соседних участках изношенной трубы. Когда это происходит, у потребителей может сложиться впечатление, что бригады УСТЭК раскапывают и ведут работы в одних и тех же местах. Важно понимать, что только капитальный ремонт или реконструкция гарантируют отсутствие повреждений на трубопроводах", – отметил исполнительный директор УСТЭК Александр Перекальский.

Всего в течение межотопительного периода 2021 года в Тюмени по программе капитальных ремонтов или реконструкции УСТЭК будет заменено более 20 км теплотрасс. Для города с высоким процентом износа тепловых сетей очень важно продолжать обновлять трубопроводы, повышая качество теплоснабжения.

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# ремонт тепловых сетей , УСТЭК

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