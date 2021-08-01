Отборочный этап Кубка РТК в Тюмени пройдет 13 и 14 августа

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Отборочный этап соревнований по экстремальной робототехнике Кубок РТК: Тюмень пройдет в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 13 - 14 августа. Заявки на участие принимают в номинациях: искатель (10-14 лет) и экстремал (от 10 лет и старше), сообщает региональный департамент информатизации.

Соревнования на Кубок РТК проводятся на специальном полигоне, который состоит из разных участков, имитирующих реальные экстремальные условия: туман, труднопроходимую местность, лед, башню, буераки. Задача участников — с помощью управления роботом преодолеть как можно больше испытаний и заработать баллы.

"Искателям" разрешается присутствовать непосредственно на полигоне и управлять роботом. "Экстремалам" по условиям конкурса могут только дистанционно управлять роботом с помощью специального устройства, не наблюдая за ним на площадке.

На соревнованиях могут выступать не только ребята из Тюменской области, но и из других регионов. Финал регионального кубка РТК в Тюмени пройдет 24-25 сентября.

Все заезды будут индивидуальными, без присутствия зрителей на площадке.

Регистрация доступна по ссылке.