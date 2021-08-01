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После вмешательства прокуратуры боровские дети ходят в школу по тротуару

Общество, 18:25 10 августа 2021

ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Безопасность дорожного движения для тысячи учеников Боровской средней школы обеспечили после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает региональное надзорное ведомство, в пос. Боровский на ул. Островского на пути школьников не было пешеходной дорожки и дети ходили на уроки по автомобильной дороге с двухсторонним движением.

Это выяснилось в ходе проверки, проведенной по обращению родителей учащихся. Прокуратура внесла главе администрации района представление устранить нарушение закона.

Был заключен муниципальный контракт на работы по устройству тротуара на автомобильной дороге по ул. Островского. В настоящее время контракт исполнен.

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# Боровская школа , прокуратура , тротуары , школьники

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