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В Тюменской области конкурс на предоставление грантов социальным предпринимателям стартует в сентябре

Экономика, 13:58 11 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на предоставление грантов до 500 тыс. рублей социальным предпринимателям Тюменской области будет объявлен в сентябре 2021 г.

Об этом заявил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков в своих соцсетях.

Новой форма поддержки - выделение грантов социальным предпринимателям - станет одним из вопросов обсуждения второго заседания Общественного совета при департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, которое начнется 12 августа в 10 часов.

Темами для обсуждения станут - возмещение первого взноса по лизингу оборудования для МСП - прием заявок уже идет. Возмещение первого взноса по лизингу оборудования для промышленных предприятий - прием заявок объявят до конца августа.

"Как обещал, проводить общественный совет мы будем максимально открыто, любой сможет подключиться, послушать и задать свой вопрос. Кроме того, на заседании будут подробно освещены такие темы как оказание комплексных услуг субъектам МСП центром "Мой бизнес" и государственная поддержка самозанятых", - добавил Машуков.

Ссылка на подключение к общественному совету здесь.

Анжела Лебедева

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# Антон Машуков , предприниматели , социальные предприниматели

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