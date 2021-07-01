Предпринимателям Тюменской области возместят первый взнос по лизингу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём документов от предпринимателей Тюменской области на возмещение первого взноса по лизингу оборудования начнется с 26 июля.

Максимальная сумма возмещения по одному договору составляет 3 млн рублей.

Об этом заявил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков в своих соцсетях.

По его словам, для тюменцев - участников программы некоторые условия изменились в лучшую сторону. Расширены виды деятельности и перечень оборудования - можно компенсировать оборудование для СТО и тренажеры для фитнеса. Сдавать документы разрешено в любое время до 1 ноября. Окон подачи больше нет, сдавать можно тогда, когда удобно. Документов стало меньше, а формы проще. Сдача через МФЦ или по почте. Регулярные видеоконсультации по заполнению документов. Снизился срок рассмотрения документов на 12 рабочих дней. Задача - выдавать деньги максимально быстро.

"Что мы ждём от предпринимателей за оказанную поддержку? Конечно же роста производства и штатной численности. Обеспечение средней заработной платы сотрудников не ниже средней по отрасли", - отметил Машуков.

Подробности программы возмещения взноса по лизингу здесь.

Анжела Лебедева