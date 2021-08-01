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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Тюмени за попытку изнасилования проведет в тюрьме 3,5 года

Происшествия, 12:59 11 августа 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчину, виновного в попытке изнасилования, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.

В ноябре 2020 года тюменец принял наркотик и попытался на улице изнасиловать незнакомую женщину. Потерпевшая стала сопротивляться и звать на помощь. Чтобы сломить сопротивление, мужчина несколько раз ударил ее. Спугнули злоумышленника жильцы ближайшего дома, которые бросились на выручку. Насильник сбежал, но вскоре был задержан.

При определении наказания суд учитывал, что мужчина ранее был судим за преступления небольшой тяжести. Судимость у него не погашена. Мужчина проведет в колонии общего режима 3,5 года и возместит потерпевшей моральный вред – 50 тыс. рублей. ​

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# изнасилование

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