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В Тюмени в ближайшие дни потеплеет до 29 градусов

Общество, 13:46 11 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в ближайшие дни потеплеет до 29 градусов тепла. Об этом сообщает центр Фобос.

Уже в четверг, 12 августа, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Днем будет светить солнце, скорость северо-восточного ветра составит 4 метра в секунду.

13 августа дневная температура воздуха - плюс 25 градусов. Небо будет ясным, а слабый ветер подует с северо-востока.

Настоящая жара придет в областной центр в выходные. 14 августа синоптики прогнозируют солнечную погоду и до 29 градусов выше ноля. 15 августа при переменной облачности воздух днем прогреется до плюс 26.

Теплым будет и начало следующей недели. В дневные часы 16 и 17 августа температура воздуха достигнет 29 градусов.

Любовь Голышева

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