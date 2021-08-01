В Тюмени в ближайшие дни потеплеет до 29 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в ближайшие дни потеплеет до 29 градусов тепла. Об этом сообщает центр Фобос.

Уже в четверг, 12 августа, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Днем будет светить солнце, скорость северо-восточного ветра составит 4 метра в секунду.

13 августа дневная температура воздуха - плюс 25 градусов. Небо будет ясным, а слабый ветер подует с северо-востока.

Настоящая жара придет в областной центр в выходные. 14 августа синоптики прогнозируют солнечную погоду и до 29 градусов выше ноля. 15 августа при переменной облачности воздух днем прогреется до плюс 26.

Теплым будет и начало следующей недели. В дневные часы 16 и 17 августа температура воздуха достигнет 29 градусов.

Любовь Голышева