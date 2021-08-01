В Тобольске установят инсталляцию оконных наличников

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Инсталляцию "Тобольское окно", посвященную истории тобольских наличников, откроют в сентябре. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев на своих страницах в соцсетях.

Привлечение внимание к истории тобольских наличников – первая тема диалога главы Тобольска и руководителя Тобольского района Леонида Митрюшкина.

По словам Афанасьева, район разрабатывает концепцию музея наличников под открытым небом. "Однозначно, нам надо заниматься этим вместе, с перспективой на агломерацию в сохранении и популяризации этого колоссального пласта сибирской культуры с другими муниципалитетами Тюменской области", - отметил он.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Привлечение туристов и инвестиций - общая проблема двух муниципалитетов. Яркий пример событийного туризма – село Абалак.

"Духовная обитель привлекает паломников со всего мира, а удивительный природный ландшафт, месторасположение села, подходит для событийного туризма. При этом мы понимаем, что открытие аэропорта выведет туризм на новый уровень, которому мы должны соответствовать. А значит, нужно вместе решать вопросы инфраструктуры, комфорта пребывания гостей", - говорит глава Тобольска.

Объединить Тобольский полумарафон с Менделеевским пробегом – такую идею обсудили Афанасьев и Митрюшкин. Они уверены, что тем самым это мероприятие станет более насыщенным, интересным и ярким.

"Сейчас бег самый распространённый и доступный вид спорта. Тобольск должен войти в Российский календарь серьезных спортивных событий с таким уникальным марафоном", - сказал Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева