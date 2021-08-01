Жалоба покупателя на несоблюдение масочного режима в магазине посуды в Тюмени не подтвердилась

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверка по поступившему в управление Роспотребнадзора по Тюменской области обращению от жителя Тюмени на несоблюдение масочного режима в одном из магазинов ТРЦ "Кристалл" не выявила нарушений.

По словам ведущего специалиста ведомства Екатерины Тихоновой, на момент проведения рейда продавцы находились в масках, имелся необходимый запас средств индивидуальной защиты.

"Контактные поверхности обрабатываются каждые два часа, уборку в помещении проводит клининговая служба, нарушений не выявлено", - подчеркнула эксперт.

Управляющая магазином богемского стекла Ольга Валенчук пояснила, что недавно у нее произошел конфликт с покупателем, который пришел обменять подарочный сертификат на деньги.

"Когда я сказала ему, что для возврата денежных средств необходимо написать заявление и какое-то время подождать, мужчина пригрозил, что сообщит в Роспотребнадзор о том, что продавцы не соблюдают масочный режим", - сказала она.

Мне жаль, что так получилось, добавила она, отметив, что сотрудники магазина всегда готовы к проверкам и неукоснительно соблюдают предписанные меры профилактики.

Напомним, в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 12 сентября.

Межведомственные профилактические рейды ежедневно проводят сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Инна Кондрашкина