Более 300 недостатков на дорогах у школ и детсадов устранят в Тюменской области
323 недостатка в содержании улично-дорожной сети у школ и детских садов выявили сотрудники ГИБДД в Тюменской области. К началу учебного года они будут устранены, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Отметим, сейчас сотрудники ГИБДД проводят обследование дорожных условий. В преддверии нового учебного года жители Тюменской области могут направить или сообщить пожелания по организации дорожного движения у образовательных организаций в Госавтоинспекцию Тюменской области на электронную почту: gibdd72@mail.ru.
ГИБДД призывает откликнуться и принять участие в мероприятиях родителей школьников, общественные организации, администрации и родительские советы образовательных учреждений.