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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 300 недостатков на дорогах у школ и детсадов устранят в Тюменской области

Общество, 18:26 11 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

323 недостатка в содержании улично-дорожной сети у школ и детских садов выявили сотрудники ГИБДД в Тюменской области. К началу учебного года они будут устранены, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Отметим, сейчас сотрудники ГИБДД проводят обследование дорожных условий. В преддверии нового учебного года жители Тюменской области могут направить или сообщить пожелания по организации дорожного движения у образовательных организаций в Госавтоинспекцию Тюменской области на электронную почту: gibdd72@mail.ru.

ГИБДД призывает откликнуться и принять участие в мероприятиях родителей школьников, общественные организации, администрации и родительские советы образовательных учреждений.

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# безопасность , ГИБДД Тюменской области , дети

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