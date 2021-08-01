Более 300 недостатков на дорогах у школ и детсадов устранят в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

323 недостатка в содержании улично-дорожной сети у школ и детских садов выявили сотрудники ГИБДД в Тюменской области. К началу учебного года они будут устранены, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Отметим, сейчас сотрудники ГИБДД проводят обследование дорожных условий. В преддверии нового учебного года жители Тюменской области могут направить или сообщить пожелания по организации дорожного движения у образовательных организаций в Госавтоинспекцию Тюменской области на электронную почту: gibdd72@mail.ru.

ГИБДД призывает откликнуться и принять участие в мероприятиях родителей школьников, общественные организации, администрации и родительские советы образовательных учреждений.