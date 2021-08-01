В Тюменской области 88% жителей получают качественную и безопасную питьевую воду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 88% населения обеспечено доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. При этом в последние годы намечается устойчивая тенденция к улучшению данного показателя, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В первое полугодии в регионе из распределительной сети отобрано и исследовано 5 тыс. 292 пробы воды по санитарно-химическим, 6 тыс. 261 проба по микробиологическим и 39 проб по паразитологическим показателям.

Доля проб не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, составляет 18% - такой же как в 2020 г., при этом четыре года назад он составлял 19,1%. По микробиологическим показателям доля снизилась до 0,8%, 2020 г. – 1,7%, 2019 г. – 2,1%.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению за шесть месяцев 2021 г. вынесено 28 постановлений по ст. 6.5 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 315 тыс. руб.