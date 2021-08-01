Более 46 млрд рублей выделено на выплаты медицинским работникам

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом, будет направлено еще 46,3 млрд рублей. Распоряжение об этом, сообщает Минздрав РФ, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в “красных зонах”, больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать", – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 6 августа.

Средства поступят из резервного фонда правительства. Они позволят обеспечить выплаты до ноября 2021 года.

Ранее было выделено более 8,3 млрд рублей на оплату увеличенных отпускных медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты.