Житель Абатского на спор убил односельчанина лопатой и утопил тело в болоте

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

За преступление, совершенное в 2015 году, перед судом предстанут двое жителей Абатского района. Их обвиняют в убийстве и пособничестве убийству, сообщает Следственный комитет Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 19 сентября 2015 обвиняемые распивали спиртные напитки. Между ними завязался спор, и 19-летний молодой человек решил доказать знакомому, что способен убить первого встречного человека.

Разъезжая по селу на автомобиле, они подыскали жертву. Им оказался не знакомый им односельчанин, возвращавшийся из гостей домой в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники предложили мужчине подвезти его домой.

Избив попутчика, они отвезли его в лесной массив недалеко от села. 26-летний обвиняемый дал приятелю штыковую лопату, острием которой тот нанес жертве не менее трех ударов по голове.

От полученных ран последний скончался на месте. Чтобы сокрыть следы преступления, злоумышленники оттащили тело вглубь леса и засыпали листьями. На следующий день убийца вернулся на место преступления и утопил тело в болоте.

Позднее в указанном обвиняемыми месте были обнаружены человеческие останки. Приятелям предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.