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Национальные игры, мастер-классы и дискотека ожидают тюменцев в Гилевской роще

Общество, 16:50 12 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На интерактивных и тематических площадках ждут жителей Тюмени в рамках проекта "Этнолето" в Гилевской роще 14 августа с 13 до 17 часов, сообщают организаторы.

Мероприятия ДНК "Строитель" в рамках проекта "Этнолето" проходят каждую субботу. "Посетителей ждет знакомство с традиционной культурой народов, проживающих на территории Тюменской области. Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" по сохранению и развитию культур подготовили для посетителей разнообразную программу", — рассказали организаторы.

Тюменцев ждут национальные игры и состязания, мастер-классы, семейные конкурсы и маскарады, детские дискотеки.

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# Гилевская роща , концерты , национальности

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