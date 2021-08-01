Национальные игры, мастер-классы и дискотека ожидают тюменцев в Гилевской роще

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На интерактивных и тематических площадках ждут жителей Тюмени в рамках проекта "Этнолето" в Гилевской роще 14 августа с 13 до 17 часов, сообщают организаторы.

Мероприятия ДНК "Строитель" в рамках проекта "Этнолето" проходят каждую субботу. "Посетителей ждет знакомство с традиционной культурой народов, проживающих на территории Тюменской области. Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" по сохранению и развитию культур подготовили для посетителей разнообразную программу", — рассказали организаторы.

Тюменцев ждут национальные игры и состязания, мастер-классы, семейные конкурсы и маскарады, детские дискотеки.

Возрастное ограничение: 0+.