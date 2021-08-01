Тюменский лыжник Иван Якимушкин готовится к сезону в немецком Оберхофе

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Иван Якимушкин находится на сборе в немецком Оберхофе, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Тюменец тренируется в группе Олега Перевозчикова. Спортсмены половину тренировочного времени проводят в лыжном тоннеле на настоящем снегу.

Помимо равномерных тренировок спортсмены проводят и соревнования среди своей группы, чтобы оценить текущее физическое состояние и скорректировать тренировочный план.