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Тюменский лыжник Иван Якимушкин готовится к сезону в немецком Оберхофе

Спорт, 17:14 12 августа 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Иван Якимушкин находится на сборе в немецком Оберхофе, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Тюменец тренируется в группе Олега Перевозчикова. Спортсмены половину тренировочного времени проводят в лыжном тоннеле на настоящем снегу.

Помимо равномерных тренировок спортсмены проводят и соревнования среди своей группы, чтобы оценить текущее физическое состояние и скорректировать тренировочный план.

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# Иван Якимушкин , лыжные гонки

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