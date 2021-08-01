Алексей Карабанов станет новым дирижером Тюменского филармонического оркестра

| Фото: centralnavyband.ru | Фото: centralnavyband.ru

Заслуженный артист и деятель искусств РФ, военный дирижер Алексей Карабанов возглавит Тюменский филармонический оркестр. Удачи в работе с коллективом музыканту пожелал глава региона Александр Моор на пресс-конференции в Тюмени.

"Сегодня вечером в Тюмень прилетит дирижер Алексей Алексеевич Карабанов, завтра будет подписан приказ о его назначении. Была длительная процедура: несколько кандидатов, создана специальная комиссия, в выборе также участвовали сами артисты. Каждый из претендентов выступал с оркестром, потом было голосование и большинством мнений сошлись на этой кандидатуре", - сказал губернатор.

Оркестр под управлением Алексея Карабанова выступал перед тюменцами в апреле 2021 года. Дирижер отметил, что музыканты оставили очень приятное впечатление, он подчеркнул прекрасный уровень исполнителей.

Прежний дирижер Тюменского филармонического оркестра Владимир Добровольский уволился по собственному желанию. Заявление об этом он написал 9 августа.

Татьяна Ковалева