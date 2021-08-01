Эксперт ЭИСИ отметила открытость политика Александра Моора

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор новой волны Александр Моор регулярно использует формат диалога с журналистами и жителями региона, что свидетельствует об открытости политика и его готовности искать компромиссные решения в вопросах развития территории.

Об этом написала в своем телеграм-канале директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, комментируя пресс-конференцию главы Тюменской области Александра Моора, приуроченную к 77-ой годовщине со дня образования региона.

"Прежде всего, пресс-конференция была посвящена итогам социально-экономического развития региона. Губернатор отметил, что 2021 год стал для Тюменской области и жителей региона серьезным испытанием на прочность, однако жизнь в регионе не остановилась - достигнуты высокие показатели по всем ключевым направлениям развития. Так, индекс промышленного производства составил 110%, обрабатывающая промышленность показала рост 122%. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, существенно увеличилось количество созданных семей и рождённых детей", - написала Дарья Кислицина.

Евгений Бабенко