Сквер в селе Сладково строят на средства гранта регионального правительства

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Строительство сквера в с. Сладково на ул. Ленина между домами 55 и 63 ведется на грант от регионального правительства - 10 млн рублей - он предназначен муниципалитету по оценке эффективности работы за 2019 г.

Средства были направлены на разработку проектно-сметной документации и само строительство нового объекта, который необходим для повышения престижа села.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заведующий сектором по обеспечению градостроительной деятельности администрации Сладковского района Алексей Гришков.

Публичные обсуждения по дизайн-проекту благоустройства ул. Ленина в центральной части с. Сладково от 55 до 63 домов прошли в начале 2021 года. А в августе подрядчик - омская компания, выигравшая тендер - приступил к строительству сквера.

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

"По проекту в нем будут тротуары, пешеходные зоны, велопарковка. Установим два МАФа - Два сапога пара - фотозона для супружеских пар. И Пеликан - символ села. Малыми формами занята питерская компания. По территории сквера поставим скамейки, высадим деревья и засеем газоны", - говорит Гришков.

Новый сквер в Сладково откроют в конце сентября 2021 г.

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Анжела Лебедева