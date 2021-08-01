Из коллектора в центре Тюмени достали труп человека

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Труп человека извлекли из коллектора на ул. Советской в Тюмени, неподалеку от ТРЦ "Гудвин" 13 августа.

"Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования привлекались к работе по запросу отдела полиции №4. Извлекли из коллектора тело и передали его полицейским", – рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

Комментарий от следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области ожидается.

Инна Пахомова