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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Из коллектора в центре Тюмени достали труп человека

Происшествия, 14:41 13 августа 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Труп человека извлекли из коллектора на ул. Советской в Тюмени, неподалеку от ТРЦ "Гудвин" 13 августа.

"Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования привлекались к работе по запросу отдела полиции №4. Извлекли из коллектора тело и передали его полицейским", – рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

Комментарий от следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области ожидается.

Инна Пахомова

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# Следственный комитет РФ , ТОСЭР

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