Тюменцам покажут интересные места для отдыха в области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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О локациях, подходящих для отдыха в отпуске на территории Тюменской области, расскажут сотрудники ишимского мультицентра "Моя территория". Карточки с описанием мест появятся на официальных страницах молодежного пространства 14 августа.

"В Тюменской области много мест для отдыха, о которых некоторые люди не знают. Многие во время отпуска пытаются уехать куда-то на юга либо за границу. На самом деле у нас в регионе есть много мест, прекрасно подходящих для того, чтобы провести время. Эта мысль подтолкнула нас сделать такие карточки и рассказать людям об интересных локациях", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Елена Большакова.

Отметим, ко Дню Тюменской области молодежь региона подготовила ряд активностей. Так, команда Moi-portal.ru запустила в аккаунте Tik Tok ролики с фактами в легкой форме. Также представители сайта для молодежи разместят в социальных сетях подборку с ровесниками Тюменской области в разных сферах. Увидеть, какой будет Тюмень спустя сто лет, смогут жители региона на страницах Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Инна Пахомова