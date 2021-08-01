Фильм "Неизвестный Ершов" покажут в День Тюменской области 14 августа

| Фото: телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

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Премьера картины "Неизвестный Ершов" состоится в эфире телеканала "Тюменское время" в День области 14 августа, начало в 19 часов 20 минут. Фильм создан редакцией документальных фильмов и рассказывает о судьбе писателя Петра Ершова, полной разочарований и испытаний.

"Удивительно, как различается судьба произведения и его создателя. Сказку про Конька-горбунка читают и любят, а автор забылся. И так было не только с этой сказкой Петра Ершова. Многие его произведения уже в наше время были обнаружены исследователями, как народные. Например, хор из Ишимского района пел "Сибирского казака" и артисты были уверены, что это народная песня. А на самом деле автор слов Ершов. Или "Русская песня" - ее вообще нашли собиратели фольклора в Омской области", - рассказала автор фильма Лариса Соловьева.

Съемки велись с февраля 2021 года. Журналисты побывали на родине Ершова - в Ишимском районе, в Тобольске, где жил и похоронен писатель, и в Санкт-Петербурге - городе, подарившему миру сказку "Конек-горбунок" и короткий период счастья и успеха писателю. Для съемок некоторых сцен пришлось покривить исторической правдой, говорят создатели. Например, эпизод рождения Петра Ершова снимали в Нижней Тавде. В "Сибирском подворье" воссоздан быт 19 века, и это место идеально подходило для реконструкции.

В съемках принимали участие актеры трех театров, клубы исторического танца, три конных клуба. Помогали жители с. Ершово - места, где родился писатель. Самым сложным стало создание анимации: нарисовать и заставить двигаться сказочного персонажа, вернуть Санкт-Петербург 21 века в 19-й.