"Тюменская область-77". Нижнетавдинский глэмпинг становится популярным

| Фото: со страницы "Морелеса" ВКонтакте | Фото: со страницы "Морелеса" ВКонтакте

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Уникальный для Тюменской области проект реализован в Нижнетавдинском муниципальном районе. Здесь год назад открылся природно-туристический комплекс "Морелеса". Первый в регионе глэмпинг принимает гостей на берегу озера "Ипкуль" в границах Ключевского сельского поселения.

10 глэмпингов расположены на берегу озера Ипкуль, всего комплекс может разместить до 40 человек. В выходные комплекс открыт для заездов гостей, а по будням здесь проходят тематические смены как для взрослых, так и для детей. На территории комплекса есть кухня на углях, баня, костровое, крытая сцена и камень, исполняющий желания. С ним, как рассказывают старожилы, связана целая история - раньше на Ипкуле отмечался праздник Ивана Купала, поэтому у камня особая энергетика.

"Для нас принципиальным было наличие водоема и леса", - рассказала автор проекта Ирина Катигарова.

Впервые понятие "глэмпинг" появилось в Великобритании в 2005 году в результате словослияния слов "гламурный" и "кемпинг". Сама концепция данного вида отдыха использовалась в Шотландии ещё в XVI веке, когда при выезде королей и графов на природу устанавливались роскошные шатры, которые наполняли предметами обихода из дворца.

В 1920-х годах такой тип отдыха использовался богатыми охотниками из Великобритании и Северной Америки на сафари в Африке. Чаще всего место глэмпинга представляло собой сафари-тент, установленный на деревянный помост.

С 2010 года глэмпинг начал активно развиваться по всему миру.

Нижнетавдинские глэмпинги выполнены из современных экологичных материалов, максимально внедрены в природный ландшафт и являются частью окружающей среды.

На территории Нижнетавдинского района сегодня работает 410 индивидуальных предпринимателей и более 150 юридических лиц - субъектов малого предпринимательства. Бизнес, сообщает администрация района, играет важную роль в решении экономических и социальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения района, стабильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Нижнетавдинского муниципального района.

Имущественная поддержка на реализацию инвестиционных проектов, осуществляется с участием Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Нижнетавдинском муниципальном районе.

Для начинающих предпринимателей в производственной сфере существует грант главы района.

У Нижнетавдинского района уникальный потенциал для экономического развития. Близкое расположение к столице Тюменской области и красивая чистейшая природа, являются конкурентным преимуществом для занятия первых позиций в сфере въездного и внутреннего туризма и агропромышленного комплекса в завтрашнем дне.