Тюменцам представят фантазии на тему города через 100 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карточки с коллажами на тему того, как бы могла выглядеть Тюмень через сто лет, представят тюменцам представители регионального Медиацентра молодежной политики. Онлайн-акция приурочена ко Дню области.

Карточки опубликуют в группе медиацентра во ВКонтакте и на странице в Instagram 14 августа примерно в 11-12 часов.

"Мы выбрали шесть локаций города: набережная Туры, Цветной бульвар, улица Мельникайте, ДК "Нефтяник", экопарк Затюменский и мост Челюскинцев. Собрали самые лучшие, прикольные идеи, которые можно было бы реализовать в будущем в лучшем городе мира", – рассказала медиаменеджер Медиацентра Анастасия Попова.

Например, авторы пофантазировали с набережной следующим образом: она станет более проходимой благодаря нескольким мостам через реку, преобразится и мост Влюбленных – он станет больше.

Инна Пахомова