Праздничный концерт ко Дню Тюменской области пройдет онлайн

| Фото: личный аккаунт Елены Майер в Инстаграм | Фото: личный аккаунт Елены Майер в Инстаграм

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Праздничный концерт, посвященный 77-летию Тюменской области, пройдет онлайн 13 августа, начало в 20 часов.

Это связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе и введенными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Концерт будет транслироваться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, телеканале "Тюменское время" (21 канал), а также площадках сообщества "Тюменская область" в соцсетях.