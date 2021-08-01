Акция "77 слов о Тюменской области" пройдет на набережной Туры 13 августа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы могут принять участие в акции "77 слов о Тюменской области" на набережной Туры 13 августа. Участникам предложат написать слова, с которыми у них ассоциируется регион.

"Завтра региону исполняется 77 лет. Студенческий совет решил узнать у жителей Тюменской области, что для них значит это место. Планируем привлечь 77 участников. Каждый должен написать на специальных табличках слово, с которым у них ассоциируется Тюменская область. Эти таблички потом прикрепят к большому баннеру", – рассказала пресс-секретарь Студенческого совета Тюменской области Виктория Елизарова.

Каждого участника акции сфотографируют со своей табличкой. Из этих снимков сделают коллаж, который опубликуют в группе Студенческого совета Тюменской области во ВКонтакте 14 августа.

Желающие принять участие в акции тюменцы должны подойти на верхний ярус набережной Туры, рядом с мостом Влюбленных. Горожан ждут к 12 часам. Акция продлится до 14 часов.

Инна Пахомова