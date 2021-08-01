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Видео с интересными фактами выйдет ко Дню Тюменской области

Общество, 16:43 13 августа 2021

скриншот со страницы Moi-portal в Tik Tok | Фото: скриншот со страницы Moi-portal в Tik Tok

Видеоконтент об истории Тюменской области публикуют в своем аккаунте Tik Tok сотрудники moi-portal.ru. Онлайн-акция приурочена ко Дню области.

"На площадке Tik Tok очень любят образовательный контент, и мы решили сделать несколько роликов с интересными фактами про Тюменскую область к ее дню рождения в легком формате", – рассказал руководитель Moi-portal Дмитрий Колобов.

Пока на странице обнародовано одно видео, в котором говорится о дате образования региона и ее первом руководителе.

Авторы идеи планируют выпустить еще два ролика. Новые видео можно будет увидеть уже 13 августа. Один из них – про красивые места в Тюменской области, про которые многие не знают либо никогда не видели, а второй про то, куда входила Тюменская область до того, как стала самостоятельной.

Также Moi-portal опубликует контент, посвященный Дню Тюменской области, в Instagram. "Это будет отдельный пост, в котором будут карточки с ровесниками ТО из мира техники, кино, культуры и спорта. Он выйдет в течение дня", – добавил Дмитрий Колобов.

Инна Пахомова

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# TikTok , день Тюменской области

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