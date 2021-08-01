Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с 77-летием региона

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

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В Тюменской области живут талантливые, трудолюбивые и целеустремленные люди, которым по плечу любые задачи.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в видеообращении к тюменцам, которое прозвучало во время онлайн-трансляции праздничного концерта в честь 77-летней годовщины со дня образования Тюменской области.

"В день рождения принято подводить итоги прошедшего года. Для Тюменской области он был непростым - в первую очередь, из-за пандемии коронавируса, которая бросила вызов не только России, но и всему миру. За этот год мы многое пережили, многому научились. Сейчас можно сказать твердо: мы справимся. Главный залог этой уверенности - это вы, дорогие тюменцы. Все задачи, что вы ставите перед собой, вам по плечу", - обратился к жителям региона полпред главы государства.

Справляться с любыми трудностями и вызовами, не отступать, а брать и делать - это в тюменском характере, подчеркнул он. Владимир Якушев пожелал жителям региона счастья и благополучия, веры в себя и свои силы.

"А Тюменской области желаю созидания и процветания", - подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Трансляция праздничного концерта проходит на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, телеканале "Тюменское время" (21 канал), а также площадках сообщества "Тюменская область" в соцсетях.

Евгений Бабенко