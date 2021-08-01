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Александр Моор: историю региона тюменцы создают своими руками

Губернатор, 20:35 13 августа 2021

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На каждом повороте истории тюменцам помогали выстоять сибирский характер и любовь к Родине, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении к жителям, которое прозвучало во время онлайн-трансляции праздничного концерта в честь 77-летней годовщины со дня образования региона.

"Тюменская область обрела свои границы в 1944 году. Но славная героическая летопись региона началась гораздо раньше. Сибиряки всегда работали с огоньком и полной отдачей. Благодаря самоотверженному труду регион, который раньше называли сравнительно бедным по полезным ископаемым, стал главной нефтегазовой кладовой страны. Общая история прочно связала нас добрососедскими отношениями с Югрой и Ямалом", - отметил губернатор.

Тесные партнерские и дружеские связи Тюменской области и северных автономных округов проверены временем. На благо ямальцев, югорчан и тюменцев работает программа "Сотрудничество".

"Тюменская область стремительно развивается. Открываются новые производства, модернизируются предприятия. Индекс промышленного производства за первые шесть месяцев 2021 года составил более 110 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Драйвером экономики остаются обрабатывающие отрасли - здесь показатели еще выше", - подчеркнул Александр Моор.

В регионе комфортно работать и вести бизнес, это подтверждает третье место Тюменской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

По словам главы региона, сильная экономика - это стабильные доходы населения, новые детские сады, школы, дороги, объекты социальной и культурной сфер. "Главное - счастливые, уверенные в своем будущем люди. Тюменскую область называют землей сокровищ. Но, конечно, главное наше достояние - это люди, которые каждый день своими руками создают историю региона. И от каждого из нас зависит, насколько она будет успешной", - подчеркнул он.

Губернатор поздравил тюменцев с днем рождения региона и пожелал жителям здоровья, благополучия и процветания.

скриншот видео | Фото: скриншот видео

С праздником тюменцев поздравили губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

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Напомним, трансляция праздничного концерта продолжается на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, телеканале "Тюменское время" (21 канал), а также площадках сообщества "Тюменская область" в соцсетях.

Евгений Бабенко

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