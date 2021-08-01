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Жители города сказали 77 слов о Тюменской области

Общество, 09:01 14 августа 2021

ресс-служба Студенческого совета Тюменской области | Фото: ресс-служба Студенческого совета Тюменской области

Тюменские студенты предложили жителям города рассказать, с каким словом для них ассоциируется область. 13 августа на набережной Туры участники акции написали по одному слову о регионе на специальных табличках и прикрепили их на арт-объект, сообщает пресс-служба Студенческого совета Тюменской области.

Больше всего повторялись слова "семья", "дом" и "любовь", также были и необычные ассоциации – "чистота", "балдеж", "гостеприимство", "хорошие дороги". По итогу мероприятия получилось 77 слов.

"Слов 77, потому что именно столько лет исполняется нашему региону. Мы хотели необычным образом напомнить об этом празднике, поэтому решили узнать у жителей, что же для них наша область", ‒ рассказала об акции председатель Студсовета Дания Апасова.

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# арт-объект , студсовет

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