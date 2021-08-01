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Школы в районах Новопатрушево и Плеханово в Тюмени откроются в 2023 году

Губернатор, 15:58 13 августа 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Школы в микрорайонах Новопатрушево и Плеханово в Тюмени планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Об этом на пресс-конференции, посвященной 77-летию региона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что контракты на строительство этих учреждений уже заключены.

Также подписан контракт на возведение школы на 360 мест в поселке Богандинский Тюменского района. Ее ввести в эксплуатацию планируется уже в 2022 году. Еще одна школа на 1 тыс. 500 мест будет построена в микрорайоне Тура, заключить государственный контракт планируется до конца 2021 года.

"В 2021 году в Тюменской области в эксплуатацию введут семь общеобразовательных учреждений, два из них в Тюмени - на улице Николая Зелинского и в ЖК "Звездный городок". Школа на 360 примет учеников в Увате и четыре небольшие сельские школы откроют двери в Тобольском, Ялуторовском и Вагайском районах. Помимо этого к концу текущего года планируется завершить возведение школы № 30 в районе сквера Комсомольский", - рассказал Александр Моор.

Продолжается в регионе и строительство детских садов – в 2021 году планируется сдать в эксплуатацию 10 дошкольных учреждений. Таким образом в регионе сохранится 100%-я обеспеченность местами в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также повысятся показатели обеспеченности местами в дошкольных учреждениях малышей до трех лет.

"Это большие объемы социального строительства. Несмотря на ограничения бюджета, мы нашли возможности не останавливать строительство школ и детских садов", - резюмирован губернатор.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , строительство школ

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