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Капитальный ремонт школы в селе Салаирка завершится в 2022 году

Общество, 09:23 14 августа 2021

admtyumen.ru

Завершается демонтаж старых конструкций в здании салаирской школы. Строители произведут перепланировку помещений, заменят систему отопления, электроснабжения, обновят входную группу и площадь перед центральным входом. Капремонт продлится до лета 2022 года.

Обучение школьников будет организовано в Нариманово. Вопросы подвоза и горячего питания - также проработаны.

В настоящее время в Салаирской школе учатся 145 детей, сообщает пресс-служба главы Тюменского района

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# капитальный ремонт , сельские школы

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