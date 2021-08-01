Капитальный ремонт школы в селе Салаирка завершится в 2022 году

admtyumen.ru admtyumen.ru

Завершается демонтаж старых конструкций в здании салаирской школы. Строители произведут перепланировку помещений, заменят систему отопления, электроснабжения, обновят входную группу и площадь перед центральным входом. Капремонт продлится до лета 2022 года.

Обучение школьников будет организовано в Нариманово. Вопросы подвоза и горячего питания - также проработаны.

В настоящее время в Салаирской школе учатся 145 детей, сообщает пресс-служба главы Тюменского района