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Тиктокер xomechila научит тюменских школьников снимать ролики

Общество, 11:47 14 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники стали участниками смены TikTok проекта Z-CAMP. Блогер xomechila, у которого полмиллиона подписчиков, проведет для ребят обучающее занятие 17 августа в 15 часов. Встреча состоится в мультицентре "Контора пароходства".

Школьников научат держаться в кадре, придумывать сюжеты и сценарии для роликов, изучать монтаж и актерское мастерство.

"Блогерство - одно из новых популярных направлений во всем мире среди подростков и взрослых. Создание таких коротких видео – отличная возможность реализовать себя творчески и найти единомышленников. Кроме того, это прекрасно развивает речевые навыки, воображение, умение держаться перед публикой, — рассказал руководитель проекта Олег Войкин.

Ранее вводный мастер-класс провел другой популярный блогер Рушан (what.rusha), пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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# блогеры , ТикТок

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