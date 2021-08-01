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Тюменских футболистов пригласили в сборную

Спорт, 12:11 14 августа 2021

Шесть тюменских футболистов отправились в Екатеринбург, где собралась сборная региона "Урал и Западная Сибирь" среди игроков 2004 года рождения, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Главный тренер Артема Онучина, возглавляющий местную команду "Урал-УрФА", выбрал Вячеслава Эргардта, Вано Нариманишвили, Аветиса Алексаняна, Мурата Алферова, Дмитрия Быкова и Данила Логунова. Вратарь Эргардт и защитник Нариманишвили заявлены в нынешнем сезоне за основной состав ФК "Тюмень", выступающий в ФНЛ-2.

Сборная "Урала и Западной Сибири" будет в Екатеринбурге готовиться к поездке в Саранск, где с 16 по 26 августа состоится первенство России среди сборных команд регионов.

На первом этапе она сыграет против сверстников из Московской области (матч состоится 17 августа), сборной "Дальнего Востока" (18 августа), "Северо-Запада" (20 августа) и "Сибири" (21 августа).

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# ФК Тюмень , футбол

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