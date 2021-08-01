Тюменца с мефедроном задержали полицейские

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

В Тюмени сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, сообщает региональное УМВД.

Во время патрулирования улиц полицейские заметили молодого человека, который вел себя странно, а при их приближении попытался скрыться.

При досмотре в присутствии понятых правоохранители изъяли у ранее судимого тюменца 1993 года рождения сверток. По результатам экспертизы в нем был мефедрон общей массой более 0,9 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении тюменца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.