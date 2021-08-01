Путин поручил обеспечить нормальное начало учебного года в регионах, пострадавших от стихийных бедствий

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

Обеспечить своевременное начало нового учебного года 1 сентября в регионах, пострадавших от природных пожаров и паводков поручил президент России Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября, – мы об этом хорошо знаем, – начало нового учебного года, поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы", - заявил глава государства на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, которое состоялось 14 августа.

Владимир Путин дал указание принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. В частности, в Краснодарском крае от подтоплений пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей.

Президент России поручил федеральным ведомствам, региональным и муниципальным властям подготовить предметные доклады о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем.

Евгений Бабенко