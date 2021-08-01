Мотоциклист насмерть сбил пенсионерку в СНТ "Локомотив" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

64-летняя женщина погибла в результате ДТП в садовом товариществе "Локомотив" на ул. Московский тракт в Тюмени 14 августа. Ее личность установили 15 августа.

"Женщина пошла выносить мусор и не вернулась. Как выяснилось, ее сбил мотоцикл. 29-летний мотоциклист лишен права управления транспортом за пьяное вождение. По предварительной информации, в момент аварии он был нетрезв, получил травмы", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Отметим, 14 и 15 августа в Тюменской области произошло восемь ДТП. Травмы в них получили десять человек, один — погиб. Сразу три человека пострадали в аварии 15 августа на 11-м км объездной дороги Тюмени, где столкнулись "Лада", Renault и Nissan. По предварительным данным, 30-летний водитель "Лады" не выдержал безопасную дистанцию. Ранены 44-летний водитель и две пассажирки Renault — 41 и 93 лет. Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова