В шорт-лист международного фестиваля "Ноль плюс" вошли 70 фильмов

| Фото: vk.com/zeroplusfest | Фото: vk.com/zeroplusfest

Шорт-лист VIII Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" представили организаторы. В него вошли 70 фильмов, которые будут конкурировать в четырех номинациях.

В конкурсе полнометражного игрового кино представлены десять картин, в конкурсе игровых короткометражек участвуют 20 фильмов, короткометражное анимационное кино представлено 26 работами, 14 лент будут бороться за звание лучшего документального, научно-популярного и просветительского кино. Работы представили режиссеры из России, Индии, Нидерландов, Германии, Ирана, Норвегии, Чехии, Литвы, Израиля, Китая, Канады, США и других стран. Полный перечень фильмов здесь.

"В общей сложности мы получили на фестиваль около 2,5 тысяч заявок из более 70 стран. Внеконкурсная программа "Ноль плюс" будет не менее интересна: в ней фильмы, не подошедшие под установленные критерии, например, с точки зрения года производства. Зрители увидят картины о приключениях, проблемах отцов и детей, о трудностях взросления, о природе и животных. Фильмы будут показаны в Тюмени, часть из них представим онлайн. Сейчас идет работа по дубляжу, работают переводчики", - сообщил журналисту ИА "Тюменская линия" креативный продюсер онлайн-кинотеатра и кинофестиваля "Ноль плюс" Александр Школенко.

Он отметил, что авторы киноработ приглашены в Тюмень. Часть режиссеров уже подтвердили намерение приехать и оформляют документы. Завершается формирование жюри, в его состав войдут 12 человек, их имена будут названы в ближайшее время. Ведется работа по подготовке торжественного открытия кинособытия.

Напомним, фестиваль "Ноль плюс" состоится в Тюмени с 26 сентября по 3 октября. Кроме конкурсной, запланирована образовательная программа: мастер-классы, лекции, подкасты по разным направлениям киноискусства для подростков, молодежи и взрослых, а также международный форум "Кинопедагогика".

Татьяна Ковалева