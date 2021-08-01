В Тюменской области расследуют уголовное дело об организаторах поджогов в селе Перевалово

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

В отношении организаторов серии поджогов в с. Перевалово Тюменского района возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производство. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Ранее Тюменский районный суд признал Сергея В. виновным в умышленном уничтожении имущества и назначил ему три года лишения свободы условно. Кроме того, с подсудимого и его подельника суд взыскал в счет возмещения нанесенного ущерба 3 млн 308 тыс. 897 рублей и 1 млн 165 тыс. рублей.

Серия умышленных поджогов происходила в с. Перевалово в июне 2019 года, горели бани, сараи, гаражи и жилой дом. Оперативники задержали двоих подозреваемых, которые сознались в совершенных преступлениях.

На следствии они рассказали, что их наняли за 20 тыс. рублей "расчистить" от построек землю в районе ул. Сиреневой. Сергей В. поджигал строения при помощи пропитанной соляркой губки, которую вставлял между бревнами и чиркал зажигалкой.

В отношении организаторов поджогов следствие возбудило уголовное дело, которое выделено в отдельное производство.